Evento lleno de sorpresas nos presentó Carril San Isidro, sobresaliendo sin duda alguna que El Felino le repitió la dosis a El Juan Colorado, solo que ahora lo hizo con más ventaja, ya que anteriormente le había ganado con media cabeza en 275, 300 y 325 metros.

Esta vez la carrera se pactó para jugarse en 300 metros donde se decía que El Felino tenía posibilidades de volver a ganarle a El Juan Colorado, pero cuando entraron a la pista los expertos en la materia opinaban que el alazán de la San Isidro podría sacarse la espina porque se presentó en inmejorables condiciones, luciendo un físico impresionante, grueso, con un color brilloso y sobre todo con mucho ánimo.

En cambio los saurinos indicaban que El Felino se veía hasta más delgado que en otras ocasiones, mientras que otros expresaban que así es el cuerpo del caballo.

Durante el tradicional recorrido de reconocimiento de pista y calentamiento de las bestias, los conocedores dieron como favorito a El Felino, donde algunos de sus dolientes y seguidores se animaron a dar hasta paleta de ventaja, partido que el zaino de los Rabicanos le sacó en los últimos metros a su adversario, notándose que se “ponchó” El Juan Colorado al pasar por las 300 varas, pues su jinete Luis “Cáscara” Castillo por mas que le exigió, el caballo ya no les respondió.

Caso contrario al de El Felino, pues “Güero” Campoy simplemente administró a su caballo para aprovechar que el adversario se “acabó” para pasarlo y ganarle con claridad.

REVENTÓ EL CINCHO

En otra de las estelares, El Cenicero dio la sorpresa de la tarde al ganarle a El Texano con diferencia de paleta en los 200 metros, compromiso donde muy pocos le daban crédito al apallossa de los “Chichos”, pero que a la hora de la verdad terminó imponiendo su clase al aprovechar que El Texano tuvo un resbalón al salir de trampas.

El detalle fue que en las apuestas El Texano fungió como amplio favorito, tanto que sus seguidores se animaron a dar hasta faja de ventaja, partido que no necesitó El Cenicero para regresar a la jugada con una contundente victoria.

Por su parte El Texano y Los Rabicanos tienen otro compromiso para el próximo evento de San Isidro, donde el prieto buscará “matar dos pájaros de un tiro”, pues en un mismo compromiso se medirá contra La Cubana y El Juan Colorado.

CUMPLIERON CON LOS PRONÓSTICOS

En más de las carreras principales del evento, tenemos que La Enamoradita ya empezó a correr señores, así que de aquí en adelante hay que ponerle atención a la consentida del Profe Campas.

Cabe mencionar que La Dona no quiso nada con la jugada pues al salir de puertas le pegó al tubo y esa falla fue determinante para que La Enamoradita se fuera cómodamente al cabresto para apuntarse tan esperada victoria y trozar La Dona del popular Panaico.

Pero como en las carreras hay desquite, sabemos que La Dona le pide el desquite a La Enamoradita, por lo que en los próximos días podríamos tenerles noticias al respecto.

Asimismo tenemos que La Miluly sigue dando de qué hablar señores, potranca que impresionó a todos los presentes al blanquear a El Souvenir en las 300 varas.

Con esto la potranca de JD hilvanó su tercera victoria en igual número de salidas, pues antes había vencido a El Peladito y La Camila.

En esta competencia sin duda alguna influyó que El Souvenir le pegó un rozón al tubo central, además de que el penco del Portón se vino “peleando” con el tubo.

Pero eso no es todo porque La Miluly ya tiene sayo para el siguiente evento, se trata de La Chica Baby con quien se medirá en 150 metros.

MÁS DEL EVENTO

En otros resultados El Rengo y La Camila cumplieron con lo prometido al sacarles los partidos que les ofrecían a El Juanito y La Cebollita respectivamente.

La Soñadora resultó ser mucha pieza para Don Pedro al blanquearlo en 275 metros, El Ceja Güero dio cuenta de El Turco con blanco en 150 metros, La Niña clareó a La Yina en 205 metros, La Gallera le ganó con facilidad a La Apaluza en 150 metros, El Invasor fue muy superior a La Lichita en las 300 varas, caso similar al de La Coketa que dejó lejos a El Tótoly en las 300 varas, El Misas le robó a El Estropajo en 150 metros y La Teresita aprovechó que La Rubí se quedó parada en las puertas para ganarle con boquete en 100 metros.

Hasta mañana.