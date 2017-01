¡Un año sin mi querido amigo Agustín! 1

Adolfo G. Riande

Recuerdo bien esos días en que nos conocimos, como preámbulo de lo que posteriormente sería una sólida amistad. De alguna manera creamos lazos de amistad, esa relación que físicamente se mantiene hasta el día en que escribo estas líneas, pero que el destino cobra facturas y ,esa fecha querido Agustín, llegó hace ya casi un año.

2.

En nuestras mentes y corazones quedarán por siempre los días de playa en Bahía Kino, la algarabía familiar con los hijos. Y la convivencia en los días de asueto en “El arroyito”, con “luchitas indias” o bien en “Los algodones”, armando unas tiendas de campaña que al terminarlas ¡ya las sombras iban galopando muy lejos!

3.

Y qué decir de tu bonhomía, de visitarme en Texcoco, y de invitarme a echarnos unas “virongas” como “pata de pingüino” como acostumbrábamos apodarlas.La cerveza, por así decirlo, fue nuestra fiel acompañante de discusiones . Y eso querido amigo, lo extraño muchísimo.

4.

Cómo no recordar con agrado, esas sesiones maratónicas de madrugada y de sesudas discusiones con el filósofo Trujillo. A finales de los 80s, sin querer queriendo, formamos algo así como un Club Literario de discusiones bizantinas, donde cada viernes dábamos rienda suelta a nuestras preocupaciones políticas, sociales y literarias.Recuerdo que todo el grupo esperaba ansioso la llegada del viernes.

5

Pero como todo en la vida querido Agustín, la vida cobra facturas. Y hace casi un año, llegó el momento de decirnos físicamente adiós.

6. Ya no habrá más paseos a la playa, para disfrutar camarones, ya no discutiremos de política. Ni habrá más reuniones familiares semanales. Físicamente ya no estás con nosotros, es cierto, y no es nada fácil aceptarlo.Sólo el recuerdo de tus hijos, nietos y esposa, así como tus hermanos y sobrinos, aunado al mío y de mi esposa,han permitido que estés con nosotros, porque soy de la idea que en la medida en que te recordemos, ¡sé muy bien qué no morirás del todo!