Programa estratégico para la cultura en Sonora

Jesús Carvajal Moncada

En la página de internet del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), se encuentra el Programa Estratégico para la Cultura y las Artes Sonora 2016-2021, un documento esperado por el gremio artístico para conocer las acciones que la actual administración estatal emprenderá para el desarrollo del campo cultural. Para la elaboración de este programa se llevaron a cabo mesas de diálogo en cada municipio de Sonora, seis consultas ciudadanas entre el 15 de septiembre y el cuatro de diciembre de 2015, además de una consulta electrónica abierta a la comunidad entre octubre de 2015 y marzo de 2016.

El programa se fundamenta en el marco legal que establece el derecho a la cultura de todo habitante, la diversidad cultural del estado, su infraestructura para actividades de este tipo, y las dimensiones de la cultura como actividad económica, recreativa y social.

En cuanto a los resultados de la consulta ciudadana se recibieron 402 formatos de participación de un universo de 30 mil personas que conforman el sector cultural de Sonora de acuerdo a estimaciones del ISC. De éstas, el 94% realiza la mayor parte de su actividad cultural en su municipio, las casas de cultura (68%), museos (60%), teatros (56%) y cines (54%), son los espacios más visitados; la música (75%), teatro (65%), fiestas tradicionales (63%) y cine (62%), son los eventos donde más acudieron los consultados; la tecnología es muy importante para la actividad que realiza el 88% de la muestra; el problema más importante a nivel municipal es una infraestructura insuficiente (51%) y la difusión de eventos en segundo lugar con 37%. La vida cultural es regular, con poca diversidad de actividades en el año, para un 50% de las personas. Por otra parte, las casas de cultura (59%), son los recintos que requieren mantenimiento prioritario, aunque en esta categoría prácticamente todos los espacios necesitan atención.

Por último, el municipio tiene acceso a la producción cultural de Sonora en un 82%, la vida cultural del estado es regular (58%), la infraestructura cultural es regular también, con 53%, la comunidad cultural de Sonora no se percibe organizada para el 58% de la muestra y la satisfacción con el Instituto Sonorense de Cultura se encuentra en un nivel de 48%.

No se informó por cierto, sobre las bases para las estimaciones del instituto, ni los datos generales de las personas que participaron en la consulta, lo cual es de gran importancia, dadas las diferencias en sus hábitos de consumo cultural.

Del análisis realizado se derivan seis objetivos estratégicos: acceso a la cultura, salvaguarda y difusión del patrimonio cultural de Sonora, optimización de la infraestructura cultural, impulso al talento local y formación cultural, proyección cultural nacional e internacional y modernización administrativa. Como puede observarse, estos objetivos no muestran ninguna área que no se haya considerado como importante desde hace tiempo, lo relevante en todo caso es que pueda contarse con estrategias efectivas para concientizar al gremio artístico por ejemplo, sobre sus necesidades de capacitación, un terreno donde para algunos artistas es clara la idea de actualizarse, en tanto que otros parecen confiar en sus conocimientos básicos acerca de una determinada disciplina artística. En este sentido entra también la oferta de posgrados en artes.

Entre otros aspectos de relevancia se encuentran los esfuerzos del ISC para que las escuelas de nivel medio superior y superior fortalezcan la promoción de programas de educación artística, algo que debería incluir a la educación básica. Así mismo, el compromiso para aumentar el número de publicaciones literarias, algo en lo que el instituto por lo general ha llevado un proceso lento con los ganadores del concurso del libro sonorense y de otro tipo de eventos para que sus libros lleguen a los lectores. Con el fin de fomentar la lectura precisamente, se pretende aumentar el número de librerías en el estado, y por supuesto, las plataformas digitales son ampliamente consideradas como elementos importantes para la difusión de la cultura.

El programa menciona de manera general el apoyo en la gestión de recursos para artistas y creadores, así como para el mismo Instituto Sonorense de Cultura, lo cual tendrá que ser un punto prioritario para el logro de los objetivos estratégicos propuestos, a menos que el instituto cuente con un presupuesto asignado que sea suficiente y con el personal necesario para llevar a cabo el proyecto.

Es de esperarse que este proyecto cultural no haya sido hecho para aminorar las críticas al director del ISC debido a sus nulos antecedentes en el campo cultural, o bien para responder a la presión de la comunidad sonorense para conocer el rumbo que seguirá el instituto hasta el año 2021. Habrá que hacer un seguimiento y evaluar periódicamente el avance del programa.