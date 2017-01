Oportuno, picoso y vacilador (de vacilón) el minicuento…

… que hoy llena esta breve sección, se refiere a una chica que llena de angustia, informa a su activo galán, que debe casarse con ella, porque como consecuencia de sus devaneos y constantes sesiones amorosas, el Ginecólogo le había informado la terrible noticia: ¡Que estaba EMBARAZADA!. Casi en la desesperación le enfatizó:

– ¡Te juro Ruperto que si no te casas conmigo, soy capaz de SUICIDARME!…

El galanazo, muy conchudo y desobligado, le contestó:

– ¡Figúrate mi Amor, que yo NO había pensado en eso; pero me parece una magnífica SOLUCIÓN!…

J.C.Ruiz