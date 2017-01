Noroña se niega a pagar impuesto

EL UNIVERSAL.-

El político y activista Gerardo Fernández Noroña realizó un acto de desobediencia civil pacífica que consistió en llenar el tanque de gasolina de su camioneta y negarse a pagar el 35 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).

En punto del mediodía de ayer, Fernández Noroña acudió a la gasolinera Hidrosina ubicada en la esquina de Insurgentes y Reforma, donde pidió al despachador que llenara el tanque de su camioneta. El total de la compra fue de 429 pesos, pero el activista entregó un certificado –escrito a mano– de no pago de impuesto a la gasolina, con el que se negó a pagar 35 por ciento, equivalente a 118 pesos, por lo que al final sólo pagó alrededor de 311 pesos por llenar el tanque de su camioneta Volvo, con placas 918-YPW.

“He acudido a abastecerme de gasolina por la cantidad de 429 pesos, de los cuales he descontado 35 por ciento de impuestos (16 por ciento de IVA y el IEPS oculto), pues me niego a financiar a un Gobierno criminal, corrupto y traidor al pueblo. Asumo mi acción de desobediencia civil no violenta, y establezco con claridad que pago la gasolina y no el impuesto”, indica el documento.

El despachador recibió el documento y sin problema cobró los 311 pesos, más una propina de 15 pesos. De acuerdo con Fernández Noroña, el dueño de la estación de servicio conocía de la protesta pacífica y por eso no intervino la Policía.