La calle, su forma de vida

Ma. Guadalupe Vázquez

Para Rafael Yépiz Gastélum, de 52 años de edad, la calle es su hogar, el espacio donde quiere desenvolverse, donde decidió desde hace años vivir, y así lo hará lo que le queda de vida.

Originario de Navojoa, pero con domicilio en Hermosillo, recibió apoyo de parte Marcela Ruy Sánchez, presidenta del voluntariado del DIF Municipal, y un grupo de navojoenses para que regrese a a la capital sonorense tras haber estado internado en el Hospital General por una crisis de asma.

Rafael, aún con sus problemas de asma y cirrosis, decidió volver a su ciudad natal para darle felicidad a la gente de su tierra, con su voz igual a la del cantante Juan Gabriel, la cual ha utilizado para el sustento de su vida en Hermosillo, donde una señora le renta un cuarto y lo apoya con alimentos.

“Soy feliz así, con esta forma de vida. No tengo comodidades, pero lo tengo todo, yo soy así feliz. No quiero que mis familiares me vean. No necesito de sus riqueza, así soy feliz”, finalizó.

Con el apoyo de su boleto de viaje, varios cambios de ropa, alimento y zapatos, Rafael partirá hacia su felicidad, la ciudad de Hermosillo.