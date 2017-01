Beneficia a Estado regularización de autos “chocolate”

Contribuirá a la economía de la Entidad: Navarro Gallegos

Mónica Miranda

De plantearse la posibilidad de regularización de autos “chocolate” y en su defecto el decomiso, tendría que decretarse antes en el Congreso de la Unión, declaró Raúl Navarro Gallegos.

El secretario de Hacienda en Sonora dijo que el Estado no tiene la facultad de tomar este tipo de decisiones, ya que es la autoridad federal quien puede efectuar los cambios a través de reformas.

“Si el Gobierno Federal autoriza o emite un decreto para regularizar vehículos, primero ayudaría a quienes menos tienen porque si tienen un vehículo con esas características quiere decir que no tienen la capacidad económica para ir a una agencia por un automóvil nuevo”.

Si se logrará la regularización de estos vehículos, indicó que el Estado también se vería beneficiado por la recaudación del cobro de derechos.

“Es algo que puede aliviar dentro de lo posible una economía local, pero tendríamos que esperar a ver qué decisión toma el Gobierno Federal, es algo que no compete en las decisiones del Estado”.

No hay operativo: SHCP

La Secretaría de Hacienda no realiza ningún operativo extraordinario para decomisar vehículos de procedencia extranjera, como ha estado circulando por redes sociales.

La Secretaría de Hacienda aclara que la dependencia estatal analiza un esquema en materia de seguridad para tener un registro de unidades, pero que hasta el momento la medida aún no se implementa.

Las versiones respecto al tema que circulan en redes sociales son lamentables pues sólo confunden, crean incertidumbre y preocupación en la sociedad con falsos argumentos.

Se hace un llamado a la población a la tranquilidad y se reitera que las acciones que el Gobierno del Estado realiza al respecto continúan como al inicio de la presente administración y se mantienen los acuerdos con instituciones federales y locales como se refrenda cada inicio de año.