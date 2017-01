Arte y Política en Cajeme

Francisco Sánchez López

La lluvia de la Cabañuela no ha llegado al Desierto de Sonora pero por sus días nublados y fríos contrarrestando a los asoleados con calor, han sido ideales para narrar estas dos propuestas artísticas de Cajeme, ciudad en involución ambiental y en la estética urbana de los espacios públicos.

Opera Prima, fue una magnífica exposición de nueve retratos figurativos con muy buena calidad plástica creados por el navojoense y diseñador gráfico, Luis Gerardo Cano, inaugurada el año pasado sobre la banqueta de la calle Mayo, por Dora Luz Sarmiento, Jesús Osuna y el autor, en la sala Atelier DLS en esta ciudad.

Cómo para la crítica de arte es importante conocer el academismo de los expositores para deducir su creatividad, le pregunté: ¿Dónde estudió pintura?:- En los Talleres de Arte del Instituto Tecnológico de Sonora y en los de la ex Casa Rosalba y en la Casa de la Cultura de Morelia, Michoacán.- Contesto quien por doce años se ha dedicado a este difícil oficio combinándolo con su trabajo profesional.

¿Cuántas exposiciones ha tenido?: -Es mi primera individual y varias colectivas en Ciudad Obregón, Guaymas, y en la titulada “Cajeme Emergente” de Hermosillo; fui finalista del concurso de pintura Royal Talent-2016, (marca de pintura) exhibida en el Museo Sumoaya de la Ciudad de México.- ¿Qué piensa de su arte aquí expuesto?: -Es figurativo, procurando dejar a la vista manchas y pinceladas conjugadas con la figura; no tienen título porque siento que las obras hablen por sí mismas y dialoguen con el público en manera natural. Nunca dejo de aprender, nutriéndome de lo visual cotidiano para llegar a algo satisfactorio y no estancarme.-

¿Quiénes son estas bellas modelos al natural o imaginarias?: -La mayoría de ellas son de la ciudad y otras son modelos de cabecera del sur del país que me piden anonimato para pintarlas. ¿Cuál de las obras es su preferida?: -La mujer con manos en posición simbólica de ellas asociadas a lo espiritual religioso con fondo turbio, que tiene que ver con una identidad perdida en la búsqueda de lo espiritual.-

¿A cuales pintores admira usted?: -A Francisco Toledo y Arturo Rivera por su simbolismo, a Manuel Pinales y me identifico con el maestro Jesús Osuna en lagunas cosas.- (Sí, tienes influencia de él en varias obras, le indiqué.) ¿Qué opina del mercado del arte?: -Es variable, apenas entro en él, la genta busca más lo decorativo que una imagen fuerte e impactante, por ser principiante se topa uno con muchas trabas y no hay espacios para exponer.-

Luis Cano, fue la revelación del año 2016 en el arte cajemense por su Opera Prima con magníficos retratos femeninos expresionistas bien proporcionados, variadas matices contrastadas y posiciones un tanto de ilustración para retratar a la mujer, por su formación técnica en diseño gráfico. Sin embargo, las obras más bellas fueron: La de la mujer con brazos cruzados, la de brazos cubriéndose la cara, el desnudo con manos, la mujer con cabeza, la mujer orando con velo rojo, y mujer con senos descubiertos. Las mejor logradas: Las de las dos manos y pies.

Entre el público interesado en las pinturas, pregunté: ¿Cuál de ellas le gustó más?: su esposa Laura Ortiz, diseñadora de modas, se inclinó por las dos primeras antes descritas, -por representar el lado de la mujer no convencional y cubrir su desnudez.-; a Ivonne Alonso, la primera, -por su contraste entre lo clásico y lo contemporáneo.- Misma apreciación tuvo Érica Villegas Sarmiento y Roxana Lícer, prefirió la de las dos manos.

Para Vivir, fue una de las mejores exposiciones de pintura del 2016 para celebrar el “Mes de la Lucha contra el Cáncer en la Mujer”, de la artista plástica Gladis Félix en la pequeña sala de exhibición del Museo de Sonora en la Revolución.

Desde su inicio se convirtió en evento netamente político por la presencia en su inauguración de la Fundación Beltrones, asociación civil dedicada a combatir el cáncer de mama, la primera dama Ena Olea de Félix y Chayito Oroz con lágrimas en sus ojos azules relató su “Reconocimiento de Vida”, experiencia ante este mal y su cura científica reflejando mucho dolor ante más de 80 féminas políticas sentadas frente al pórtico del museo y probable futuras candidatas.

Carlos René Padilla, aludió: -Estas mujeres reflejan dolor de la enfermedad con esperanza.- Sin entender si son los retratos o las presentes.

¿Cómo conceptualizó esta exposición?, le pregunté a esta artista egresada de la Escuela de Arte de la Universidad de Arizona, con estudios en Guadalajara, Francia e Inglaterra: -Me dedico a pintar de oficio, hace años la inicié con una mirada de una amiga con terapia y quise expresar la lucha contra el cáncer con mis pinceles.- Entre el público pregunté: ¿Cuál le gusta más? A Ena Olea: “Me sienta bien ese color” y “Amar duele”, a Martha Ramírez García de León y Scarlet García Carillo, el rostro pelirrojo con ojos azules.

¿Qué está haciendo por el arte, la cultura y la conservación de la arquitectura histórica en el Congreso de Estado? Le Inquirí: -Trabajamos en el presupuesto y reformas a leyes para fomentar la cultura y el deporte. Que los recursos asignados lleguen a Cajeme: Respecto a la arquitectura se ve con Mario Welfo del Instituto Sonorense de Cultura. ¿Qué tan serio es el cáncer de mama y qué lo causa?: -Lo causa muchos factores e incrementa por la vida rápida y la mala alimentación. En Sonora los números son alarmantes. Contestó, y nos tomamos una “Selfy”.