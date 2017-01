Acusan a Guevara de golpear a su agresor

NOTIMEX.-

La esposa del hombre que golpeó hace unas semanas a la senadora y ex competidora olímpica, Ana Gabriela Guevara, afirmó que fue la legisladora quien inició la agresión.

En una entrevista la mujer de Fabián España Moya acusó a Guevara de ser la primera en agredir a su familia el pasado 23 de diciembre.

“El agresor (Guevara), para nosotros siempre fue un agresor, pensamos que era hombre por su vestimenta. Nos alcanza, golpea con su casco la camioneta del lado donde venía mi hija, que es la que se espanta muchísimo…

mi esposo se trata de orillar y se vuelve a escuchar un golpe, se baja mi esposo y le dice que qué le pasa y ella lo empieza a insultar, que éramos unos jodidos”, declaró Valencia.

Agregó que la ex velocista se colocó el casco y “se le dejó ir al hombre a los golpes”.

Previo a esta declaración, se informó que Fabián España no cuenta con orden de aprehensión en su contra, por lo que no puede ser detenido por delitos de agresión, luego de que una juez federal le negara la suspensión definitiva tras comprobar que actualmente no existe una orden de aprehensión girada en su contra.

Hasta el momento, Guevara aún no ha emitido una respuesta a la declaración de Lourdes Valencia.