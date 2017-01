Accutec vence a Vizcaya en Basquetbol Premier

Joel Luna

El equipo de Acccutec dio cuenta de universidad Vizcaya por pizarra de 59-53, partido bastante reñido ya que el medio tiempo los ganadores tan sólo manejaban ventaja de 32-27.

Los mejores en la cancha del CUM por parte de los ganadores fueron Alfredo nubes con 16 unidades, seguido de Edgar Apodaca con 11 puntos y Edmundo Burceaga con 10 puntos.

Por universidad Vizcaya Alberto Arreaga 17 unidades, Francisco Carballo 14 y Ricardo Figueroa 10 puntos.

DUELO DE SUSHIS GANA KABUKI-SUSHI

Partido de orgullo en la cocina ente Kabuki-Sushi y This Way Sushi, ganando el primero por marcador de 62-57.

Por los ganadores destacaron Gabriel Esquer con 25 puntos, Alonso Robles 15 puntos y Rafael Valenzuela 11.

Por los derrotados Eliezer Silva 16 puntos, Jesús Fonseca 19 unidades y Alier Chávez con 12 puntos.

ELEGANTES DE MÁS TRIUNFA

El equipo de expendio manolos no pudo ante elegantes de más y pierde por marcador de 64-47.

Por los vencedores Fausto Osorio con 18 puntos, Miguel Castro 11 unidades y Roberto Valenzuela 11 puntos además de 10 puntos de Emilio Palafox.

Por los caídos Ernesto Flores 17 unidades y Gilberto Quintanilla 16 unidades.