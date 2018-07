EL UNIVERSAL.-

Como parte de un nuevo segmento en el Programa “Hoy”, Galilea Montijo aclaró si es verdad o no que se va del país luego de que se diera a conocer la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador.

Galilea es la madrina de la nueva sección del programa matutino llamada “Fake News”, y precisamente fue la conductora quien informó que es falso que se vaya a ir del país luego de que AMLO se convierta en el nuevo presidente.

El rumor de esto ha circulado desde hace varios meses en internet.

”Hace un año me llegó una noticia quesque yo había hecho un podcast, lo cual, señoras y señores, sí, millenials, no sé usar un podcast, no sé ni qué es; entonces desde ahí surgió, que si yo había dicho que si ganaba un candidato o tal que yo me iba: fakenews”, expresó.

En tono cómico agregó: “Es más, reté, regalando, de lo que debo, 100 mil pesos, a quien me traiga el video donde yo lo dije”.